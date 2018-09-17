Athena Gökhan'dan sürpriz karar! Dönüyor

O Ses Türkiye yarışmasından ayrılan Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz önceki akşam Etiler’de objektife yansıdı.

Senaryo üzerinde çalışıyor

Mekan çıkışında 13 yıl önce oynadığı 'O Şimdi Mahkum' filminden sonra yeniden beyazperdede olacağını söyleyen Özoğuz, “Bir film projemiz var. Uzun zamandır onunla alakalı çalışmalar var. Senaryo çalışmaları üzerinde de çalışıyoruz” dedi. Ömer Faruk Sorak’ın yönetmenliğini üstleneceği filmin oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

'O Ses Türkiye'deki jüri üyeliğinden ayrılan Gökhan Özoğuz, albüm hazırlığında olduğunu da söyledi.

Abdullah Oğuz’un yönettiği, Erkan Can ve Levent Kazak’ın rol aldığı 'O Şimdi Mahkum' adlı filmde Gökhan Özoğuz da rol almıştı.