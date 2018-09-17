Öyle bir mesaj aldı ki... Takipçileriyle paylaştı

Star TV'de yayınlanan Ufak Tefek Cinayetler dizisinde canlandırdığı Merve Aksak karakteri ile fırtına gibi esen Aslıhan Gürbüz, kendisinden tatil isteyen takipçisine sert sözlerle yüklendi.

Genelde sevilen iyi karakterlerden bile daha çok sevilir duruma gelen Aslıhan Gürbüz, sosyal medyadan takipçilerine verdiği cevaplarla da gündeme geliyor. İlginç isteklerde bulunan takipçilerini bir bir sosyal medyadan ifşa eden güzel oyuncu, gelen son istek üzerine şaşkınlığını gizleyemedi.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Gürbüz bir takipçisinin "Aslıhan hanım merhaba bize ailece bir haftalık güzel bir tatil tatil hediye eder misiniz evliyim dünyalar güzeli bir eşim 18 Eylül'de 1 yaşını dolduracak dünyalar tatlısı bir kızım var eşim hamile olduğundan geçen yıl tatil yapamadık çocuktan dolayı bu yıl için para biriktiremedim eşim de çocuğa bakmak için işten ayrıldı çok yorulduk tatil yapmak istiyoruz ama maddi olarak buna gücümüz yok ev kirası yıllık veriliyor burada kira zamanı geldi yardımcı olabilirseniz çok mutlu oluruz iyi günler' şeklinde mesaj gönderdi." mesajını görünce çıldırdı.

"ARSIZLIĞININ SONU YOK!"

Gürbüz, talep karşısında neye uğradığını şaşırarak şu notu paylaştı: "iPhone telefon isteyeni, borç için nakit isteyeni, özel üniversite tercih edip burs isteyeni, düğünlük elbise isteyeni gördü de bu gözler tatil yeni denk geldi! İnsanoğlunun arsızlığının ve vermeden alma isteğinin sınırı yok! "