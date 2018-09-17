Sevgilisiyle buluşmaya giderken görüntülendi

POSTA - Hollandalı model June Walton ile birlikte Batı Hollywood'daki ünlü gece kulübü Delilah'ya giderken paparazzilerin objektiflerine takıldı.

Hem Carla'nın hem de June'un cesur kıyafetleri dikkat çekti. Carla'nın kulüpte Tyga ile buluşacağı iddia edildi.

27 yaşındaki Carla Howe, haziran ayında aşk yaşamaya başlamıştı.

Ancak Tyga'nın kontrolcü tavırlarından ve kıskançlıklarından sıkılan Carla, rap'çiyi terk etmişti

İddiaya göre Tyga, İngiliz modelin Instagram'daki seksi paylaşımlarına da karışıyor, bazı fotoğraflarını silmesini istiyordu.

Çift geçen hafta barıştı. Carla'nın adı, daha önce de X Factor yarışmasının galibi James Arthur ile birlikte anılmıştı.

Instagram'ı yoğun olarak kullanan Carla'nın yaklaşık 250 bin takipçisi bulunuyor.