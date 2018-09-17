17 Eylül 2018 08:26

Çukur'un Vartolu'sunu maç yordu

Çukur'un Vartolu'sunu maç yordu
Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.
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Milliyet - BAL Vefaspor’da futbol oynayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “Arkadaşlar biraz yorgunum. Bugün Vefaspor’un hazırlık maçı vardı. Ben de oynadım, bir hayli zor geçti. Şimdi arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum” açıklamasını yaptı.

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