Çukur'un Vartolu'sunu maç yordu

Milliyet - BAL Vefaspor’da futbol oynayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “Arkadaşlar biraz yorgunum. Bugün Vefaspor’un hazırlık maçı vardı. Ben de oynadım, bir hayli zor geçti. Şimdi arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum” açıklamasını yaptı.