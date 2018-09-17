Milliyet - BAL Vefaspor’da futbol oynayan oyuncu Erkan Kolçak Köstendil, “Arkadaşlar biraz yorgunum. Bugün Vefaspor’un hazırlık maçı vardı. Ben de oynadım, bir hayli zor geçti. Şimdi arkadaşlarımla yemeğe gidiyorum” açıklamasını yaptı.
17 Eylül 2018 08:26
Çukur'un Vartolu'sunu maç yordu
Erkan Kolçak Köstendil, önceki akşam Nişantaşı’nda görüntülendi.
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