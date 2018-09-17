Haluk Levent'ten işçilere baklavalı destek

Müzisyen Haluk Levent, işçilere verdiği desteğini sürdürüyor. Bu kez de Cargill işçilerinin yanına giden Levent, direnen işçilere baklava ikram etti.

Tahıl ticareti alanında dünyanın 2. büyük çokuluslu şirketi Cargill’in Bursa’da bulunan fabrikasında, sendikalı oldukları için işten çıkarılan işçilerin İstanbul'a yürüyüşü sürüyor.

Destek isteyen işçilerin çağrısını geri çevirmeyen Haluk Levent de yürüyüşe katıldı.

Twitter adresinden bir fotoğraf paylaşan Levent, “153 gündür süren ve 4 gündür Orhangazi'den İstanbul'a yürüyen Cargill işçileri çay içmeye davet ettiler.. Boş gelmedim baklava ikram ettim.. Eyy hükümet! Eyy muhalefet! Lütfen bi gelin şu işçileri dinleyin.. Ben anca şarkı söylerim ama siz çözersiniz durumu..” ifadelerini paylaştı.