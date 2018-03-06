ESKİŞEHİR, (DHA)- Başrollerini Ahmet Kural ile Murat Cemcir'in üstlendiği 'Ailece Şaşkınız' filminin Eskişehir galası yapıldı.

Eskişehir'deki bir alışveriş merkezindeki galaya filmin başrol oyuncuları Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile çok sayıda kişi katıldı. Film gösterimi öncesinde konuşan Ahmet Kural, bu film için 10 ay öncesi diyete başladığını söyledi.

Kural, önümüzdeki günlerde Eskişehir'de de bir film çekmeyi düşünebileceklerini belirtti. Geçen hafta da Eskişehir'e geldiklerini anlatan Ahmet Kural, burada Beyazıt Öztürk ile özel bir program çekimini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Murat Cemcir de, 'Bir dizide oynamayı düşünüyor musunuz? şeklindeki soru üzerine "Bu hafta Çukur' dizisine giriyorum. Vartolu'nun ağabeyi olarak dizide görev alacağım ama o Vartolu değil, Digorlu" dedi.

Ahmet Kural ve Murat Cemcir alışveriş merkezindeki kalabalığa doğru cep telefonlarıyla selfi çekti, ardından 'Ailece Şaşkınız' filmini izledi.

Selçuk Aydemir'in yönetmenliğini yaptığı filmde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Saadet Işıl Aksoy'un yanı sıra Cengiz Bozkurt, Günay Karacaoğlu, Bihter Dinçel, Çağlar Ertuğrul, Mustafa Alabora, Nebil Sayın ve Güven Murat Akpınar da rol alıyor.

FİLMİNİN KONUSU

Babasının şirketinin başına geçerek CEO'luk görevini üstlenen Ferhat, şımarık bir adamdır. Hala çocuksu yapısıyla dikkat çeken Ferhat'ın sağ kolu ise onun çocukluk arkadaşı, şirketin finans müdürü Gökhan'dır. İkili çalışanlarına pek de nazik davranmamaktadır. Günün birinde şirket çalışanlarına yemek servisi için gittikleri bir restoranda, restoran sahibiyle dostluk kurarlar. Restoran sahibinin kızı Elif'e gönlünü kaptıran Ferhat, deliler gibi aşık olur. Ancak Elif narin ve saf bir genç kız değildir. Özel eğitimler ve üstün hizmetlerle dolu kariyeri, sert karakteri ve kıvrak zekası, Ferhat'ı bir hayli zorlayacaktır.