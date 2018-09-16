Arda Turan, oğlu için kesenin ağzını açtı

Başakşehirli futbolcu Arda Turan, Kasım'da doğacak oğulları Hamza Arda için 8 bin TL'lik bebek arabası aldı.

Arda Turan ve Aslıhan Doğan Turan çifti oğulları Hamza Arda'yı kucaklarına almak için gün sayıyor. Kasım ayında doğacak olan oğulları için hiçbir masraftan kaçınmayan Arda ve Aslıhan çifti, son olarak 8 bin TL'lik bebek arabası aldı.

EŞİNİ ARAYIP FİKRİNİ ALDI

Arda Turan, oğlu Hamza Arda için alışveriş yapmaya başladı.

Geçen günlerde tek başına Zorlu AVM'ye gelen futbolcu, bebek arabası satan mağazaları gezdi.

İki araba arasında kalan Arda Turan, eşi Aslıhan Doğan'ı görüntülü olarak arayıp fikrini aldı. Sonunda da tercihini 8 bin TL olan bebek arabasından yana kullandı.