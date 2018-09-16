'Ebru Gündeş ABD'de Zarrab'la görüştü'

Hürriyet'in Kelebek eki yazarı Onur Baştürk ise bugünkü köşesinde, dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Baştürk yazısında, geçen günkü yemekten bahsederken, "Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi" diye belirtti. Baştürk, kulislerde konuşulan çarpıcı bir iddiadan bahsettiği yazısında, "Arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile. Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor. Kendi doğum günü şerefine…” diye ifade etti.

Onur Baştürk'ün yazısı şu şekilde:

“Karakterleri, kariyerleri, özel hayatları başka uçlarda olsa da Demet Akalın gibi Ebru Gündeş de kendini yoktan var ettiği için bir Türk rüyası sayılabilir pekala.

Hafta içi Sinem Vural imzalı haberle gördük:

Meğer Ebru Gündeş’e ait bu rüyanın son sezon kahramanlarından Reza Zarrab, New York’taki cezaevine iki adım mesafedeki Nobu’da suşi yerken görüntülenmiş. Yanında Ebru Gündeş’i yakın arkadaşı, yani aile dostlarıyla beraber…

Oysa o karede pekala Ebru Gündeş de olabilirdi.

Çünkü kulislerde, arka sokaklarda konuşulan o ki, aslında Ebru Gündeş bir süre önce zaten New York’a gitti ve Zarrab’la görüştü bile.

Dahası yakın zamanda tekrar gidebileceği konuşuluyor.

Kendi doğum günü şerefine…”