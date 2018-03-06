Kenan'ın padişah kaprisleri ekibi bezdirdi!

Daha yayına girmeden son yılların büyük prodüksiyonlu işleri arasına adını yazdıran ‘Mehmed: Bir Cihan Fatihi’ adlı dizi kadrosundaki önemli isimlerle de kendisinden söz ettiriyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun uzun bir süre sonra sete dönmesini sağlayan dizi, ilk açıklamalara göre Ocak ayında seyirciyle buluşacaktı ancak sette yaşanan gerginlikler ve yaşanan yönetmen değişiklikleri buna engel oldu.

Gazeteci Faik Erdemli’nin haberine göre, O3 Medya’nın dizinin başlangıcını ötelemesinin ardında yapımın ilk yönetmeni Altan Dönmez’le yaşadığı anlaşmazlık yatıyor. Dizinin çekilen ilk bölümü beğenilmemiş ve harcanan 2 milyon lira da çöpe gitmişti. Yapım şirketinin Altan Dönmez’le yollarını ayırdıktan sonra anlaştığı isimse Cevdet Mercan oldu.

MERCAN VE DÖNMEZ’İN YOLLARI İKİNCİ KEZ KESİŞTİ

Bu değişiklikle birlikte ortaya çıkan bir gerçekse son derece şaşırtıcı… Geçmişte de Paramparça dizisinin yönetmeni Cevdet Mercan görevinden uzaklaştırılmış ve yerine yönetmen olarak Altan Dönmez gelmişti.

İMİRZALIOĞLU’NUN PADİŞAH KAPRİSLERİ…

İddialar bu kadarla da kalmıyor dizinin böylesine sıkıntılı bir süreçte ilerlemesinin bir nedeni de oyuncu Kenan İmirzalıoğlu’nun sürekli olarak çevresine bağırması ve set arkadaşlarına hayli zorluk çıkarması. Fatih Sultan Mehmet'i canlandıran Kenan İmirzalıoğlu’nun, set saatleri uzayınca yönetmen Altan Dönmez'e sert çıkıp, “Böyle devam ederse, hepiniz gidersiniz” ifadelerini kullandığı ve bu diyalogdan kısa süre sonra Dönmez’in görevinden uzaklaştırıldığı ortaya çıktı. Sette yönetmen dahil herkese sert çıkışlar yapan İmirzalıoğlu’nun bölüm başı fiyatını da artırdığı ve 350 bin lira aldığı öğrenildi.