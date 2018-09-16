Seda Akgül: Zekamı küçümsemeyin libidomu abartmayın

Akgül, Beşiktaş'ın yeni kalecisi Karius hakkında yaptığı öpücük göndermesi üzerinden kendisine yapılan yorumlara yanıt verdi.

Kanal D’de yayınlanan 4 Kadın Zamanı programında Seda Akgül, Beşiktaş’ın başarılı kalecisi Loris Karius hakkında ilginç sözler sarfetti. Bir haberi okurken öpücük atmanın cezasının 3 bin 750 TL olduğunu söyleyen Akgül bunun taciz olmasını eleştirdi. "Ben de öpücük atacağım" diyen Akgül "Canım birine öpücük atmak istese" diyerek olay sözler söyledi.

Akgül "Benim canım birine öpücük atmak istese şimdi. Beşiktaş’ın kalecisi gelse veririm 3 bin 750 lira, gel kardeş derim, öperim. Parasıyla değil mi derim ya. Öpücük dediğin nedir?” ifadelerini kullandı. Seda Akgül'ün 'öpücük' talebinin tepki çekmesi üzerine, Akgül, sosyal medya hesabından video yayınladı.

O SÖZLERİ İÇİN AÇIKLAMA YAPTI

Beşiktaş'ın kalecisi Loris Karius'u para karşılığında evine çağırarak öpmek istediğini söyleyen sunucu Seda Akgül, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Akgül, 'Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın' dedİ. Makyajsız ve sabahlıkla kamera karşısına geçen Akgül, 'Zekamı küçümsemeyin, libidomu abartmayın' dedi.