Tartışma çıkaran Mızgin rolü kimin oldu?

Bu kez Talat Bulut'un yerine Mahir Öğretmen rolünü Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı filmde başka bir oyuncu değişikliği daha yapıldı.

Serinin ilk filminde Aziz'in (Mert Turak) eşi Mızgin rolüne hayat veren Seda Tosun'un yerine bu kez "Kırgın Çiçekler" dizisinde Eylül karakteriyle ünlenen Biran Damla Yılmaz geldi.

Bu değişikliği öğrenen Seda Tosun'un müzisyen eşi Eymen Adal geçen haftalarda sinirlenmiş ve sosyal medyadan eşinin kadrodışı kalmasının büyük bir haksızlık olduğunu savunarak filmi protesto ettiğini açıklamıştı.