Mahkemeden Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak'a ret!

Tuba Büyüküstün ve Onur Saylak’ın boşanmadan önce “Duymayan Kalmasın” adlı magazin programında açtıkları tazminat davası reddedildi.

“Duymayan Kalmasın”da 1 yıl önce ayrılacakları ve yasak aşk yaşadıkları haberleri çıktığı gerekçesiyle mahkemeye başvuran eski eşler, 50 bin TL’lik tazminat istemişlerdi.

İstanbul 13. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasında programın yapımcısı Joker Yapım’ın avukatı Hayati Şahin, “Programda tarafların boşanacağı ve hayatlarında başka kişiler olduğuna dair iddialar gündeme getirilmiştir. Dava dilekçesinin mürekkebi kurumadan taraflar boşanmışlardır. Yapılan açıklamaların görünen gerçeğe uygun olduğu kanıtlanmıştır” dedi. Mahkeme, davanın reddine karar verdi.