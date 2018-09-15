Bergüzar Korel’den sonra şimdi de Halit Ergenç…

Halit Ergenç ile eşi Bergüzar Korel'in başrolü paylaştığı, Kanal D'deki ‘Vatanım Sensin' iki sezon devam ettikten sonra geçen yaz başında final yapmıştı. Çift oğulları Ali ile birlikte uzun bir yaz tatiline çıkmıştı.

Halit Ergenç muhabirlerin ‘yeni proje var mı?' sorusu üzerine şunları söyledi: ‘Bu sene Bergüzar ile çalışmama kararı aldık. Bir yıl dinleneceğiz.'

BERGÜZAR KARARLARINI AÇIKLAMIŞTI

Oyuncu Bergüzar Korel daha önce yaptığı açıklamada yeni sezonda ekranda olmayacaklarını söylemişti. Karı koca olarak aldıkları kararın arkasında durduklarını söyleyen Korel, “kararımızı değiştirmek gibi bir niyetimiz yok” demişti. Halit Ergenç de muhabirlerin sorularına verdiği yanıtla kararlarında bir son dakika değişikliği olmadığını gözler önüne serdi.