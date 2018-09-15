Nusret'ten 24 ayar biftek!

Yaptığı her paylaşımla adından söz ettiren sosyete kasabı Nusret Gökçe, altın biftek fotoğrafıyla yine ilginç bir paylaşıma imza attı.

Sosyal medya hesabı üzerinden 24 ayar altın biftek fotoğrafını paylaşan Nusret Gökçe, takipçileri tarafından çok konuşuldu. Nusret Gökçe paylaşıma, "24 CARAT GOLD STEAK" notunu yazdı. Gökçe'nin paylaşımı bazı takipçileri tarafından beğenilirken bazı takipçileri tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

"BENCİLLİK YAPIP SADECE REKLAMINI YAPIYORSUN"

Sosyete kasabı Nusret Gökçe'nin paylaşımına bir takipçisi, "Biz bulgur pilavı paylaşmayın, görgüsüzlüktür, ayıptır, yiyecek bulan var bulamayan var derken ama sen sadece bencillik yapıp kendi reklamını yapmak için altın et paylaşıyorsun, ne kadar doğru bu." yorumunu yaptı. Başka bir takipçisi ise, "Adam dünyaya hitap ediyor arkandayız Nusret abi." yorumunu yazdı.