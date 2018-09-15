Demet Akalın hacizden sonraki evinin görüntüsünü paylaştı!

Evine giren haciz memurlarının evinde tahribat yarattığını ve bu süreçte yapılan işlemler yüzünden evini su bastığını söyleyen Akalın, sosyal medya hesabından evinin fotoğrafını paylaştı ve altına da şu satırları yazdı:

“Şimdi size ne diyeyim ben! Gelen avukat gelen icra müdürü, hakkınızda suç duyurusunda bulunacağım! Şu evimin sökemediğiniz kopardığınız hortumları yüzünden bu yağmurda evime su bastı! Kurutma makinalarını da almışsınız, çocuğumun eşyaları perişan! Yaaa ben size o gün kendi elllerimle çay servisi yaptım, müdüre güvendim çektim çıktım evden kızımla! Bu evi bu hale getirecek ben size ne yaptım? Soruyorum ne yaptım? Alacaklı beyefendinin doğum yapan çocuğuna kızımın altınlarından götürmüştü koştura koştura babası! Ben size ricam ettim; Hira’nın ilk okul günü girmeyin odasına dedim. Televizyon, klima ne varsa alacağız dediniz! Sizin derdiniz ben değilim, borçlunuz da ben değilim! O formalite boşandı diyenlerin hepsini yüce rabbbime havale ediyorum! Nerede çocuk, nerede aile mahkemesi! Nerede benim hakkım!