Game of Thrones finaliyle ilgili dikkat çekici yorum!

HBO'nun Game of Thrones dizisinde canlandırdığı Jon Snow karakteriyle dünya çapında bir şöhret yakalayan Kit Harington, dizinin merakla beklenen sekizinci ve final sezonuyla ilgili ilk kez konuştu.

Yeni filmi 'The Death and Life of John F. Donovan' için 'Toronto Uluslararası Film Festivali’nde düzenlenen panelde konuşan Harington’a Game of Thrones’un final bölümleri soruldu.

31 yaşındaki İngiliz oyuncu, “8-9 yıla yayılan bir dizinin final yapması inanılmaz zor bir şey. Bence herkesi memnun etmeyecek. Zaten herkesi memnun edemezsiniz. Benim favori dizilerim The Sopranos, Breaking Bad, The Wire; hepsi bu şekilde sona erdi. Sizi asla tatmin etmez” şeklinde konuştu.

Dizide Jaime Lannister karakterine hayat veren bir diğer başrol oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau final sezonuyla ilgili ipucu vermişti. Waldau, “Final senaryosunu okudum ve D. B. Weiss ve David Benioff’a, ‘Daha iyisini yapamazdınız’ dedim. Bunca yıl bu dizide çalışmış biri olarak hep dizinin nasıl sona ereceğini tahmin etmeye çalışmıştım. Senaryoyu okuduğumda bazı kısımlar tahmin ettiğim gibiydi ancak diğer kısımlar kesinlikle şoke edici ve sürpriz doluydu. İçerisinde gizemli bir cinayetin olduğu ve finalde bu cinayetin bir anlam ifade etmediğini anladığınız korkunç diziler vardır ya, bu onlardan biri değil. Burada dev yapbozun tüm parçaları birleşiyor” demişti.

Öte yandan Kit Harington, Toronto’da verdiği bir röportajda, en büyük hayalinin Harry Potter filminde rol almak olduğunu söyleyerek, “Hep Harry Potter olmak istedim” ifadesini kullanmıştı.

Game of Thrones’un final sezonunun 2019’un yaz aylarında yayınlanması bekleniyor.