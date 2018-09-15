Danla Bilic'e dava açan Aşkım Kapışmak'a kötü haber!

Youtube fenomeni Danla Bilic ve yazar Aşkım Kapışmak arasında süren ve mahkemeye taşınan tartışmada flaş bir gelişme yaşandı. Aşkım Kapışmak'ın mahkemeye yaptığı başvuruya yanıt geldi.

Bir milyonun üzerinde takipçisi olan Youtuber Danla Bilic, kendisine ‘Kalçalarını görelim’ dediğini iddia ettiği yazar ve davranış bilimcisi Aşkım Kapışmak’la ilgili çektiği videoda ‘şeref yoksunu, karaktersiz’ gibi ifadeler kullanmıştı.

Bu olayın üzerine Aşkım Kapışmak, Youtuber Danla Bilic (Neslihan Damla Akdemir) hakkında suç duyurusunda bulunmuş, ayrıca bu videonun internetten kaldırılmasını istemişti.

Mahkeme reddetti

Videonun 3 milyon kişi tarafından izlendiğini belirten Aşkım Kapışmak, dünya çapında konferanslar verdiği kamuoyunda ise kişilik haklarına zarar verdiğini öne sürmüştü.

Ancak mahkeme Aşkım Kapışmak’ın ‘kişilik haklarını zedelediği’ iddiasıyla açtığı davada suç unsurları oluşmadığını belirterek davayı reddetti.