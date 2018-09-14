14 Eylül 2018 13:18

Maral Büyüksaraç, başrolle beyaz perdede olacak

Maral Büyüksaraç, başrolle beyaz perdede olacak
Yer aldığı filmlerle olay yaratan Maral Büyüksaraç, daha gencecik yaşında iddialı bir sinema filminin başrolünü almayı başardı.
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 "Minik Kalpler" yeni sezonun iddialı projelerinden birisi. Büyüksaraç filmde Mira adlı bir lise öğrencisini canlandıracak. Filmin oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Gençlerin okul hayatını konu alan projede çekimler Kasım ayında başlanacak.

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