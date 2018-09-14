Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Instagram’da sevgilisi Türker Albayrak’la fotoğrafını paylaşarak, “Hayatımın aşkıyla tanışmam vakit aldı. İyi ki böyle bir adamı tanıdım. Evlenme teklifine, ‘Evet’ dedim. Suç ortaklığını kabul ettim” notunu yazdı.
14 Eylül 2018 10:04
Tuğba Özerk'ten evlilik kararı
Tuğba Özerk, üçüncü defa evlilik yoluna girdi.
Çok Okunanlar
-
Hande Erçel'den Murat Dalkılıç'a şok
-
Heidi Klum'dan çıplak paylaşım
-
Tuğba Özerk'ten evlilik kararı
-
Demet Akalın'ı sinirlendiren 'fare' yorumu
-
Düğün sonrası hastanede görüldü
-
Ertuğrul Özkök'ten çok sert Nihat Doğan yazısı
-
Cumali Koçovalı ortaya çıkıyor!
-
İşte İstanbullu Gelin yeni sezon tarihi
-
Mehmet Ali Erbil’den Hande Ataizi'ne cevap geldi!
-
İrem Derici'den Aleyna Tilki'nin şarkısı için ağır benzetme