14 Eylül 2018 10:04

Tuğba Özerk'ten evlilik kararı

Tuğba Özerk'ten evlilik kararı
Tuğba Özerk, üçüncü defa evlilik yoluna girdi.
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Ünlü şarkıcı Tuğba Özerk, Instagram’da sevgilisi Türker Albayrak’la fotoğrafını paylaşarak, “Hayatımın aşkıyla tanışmam vakit aldı. İyi ki böyle bir adamı tanıdım. Evlenme teklifine, ‘Evet’ dedim. Suç ortaklığını kabul ettim” notunu yazdı.

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