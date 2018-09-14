Cumali Koçovalı ortaya çıkıyor!

Herkesin merakla beklediği Cumali Koçovalı’nın ortaya çıktığı tanıtım heyecan yarattı. Bitik haldeki Yamaç’ın karşısına çıkan Kemal onu geri döndürmeye çalışırken, Yamaç’ın vereceği karar merakla bekleniyor. Yıllardır hapishanede olan ve ailesiyle görüşmeyen Cumali’nin “Adamlar dışarıda benim ailemi katletmişler!” sözleri tüm dengelerin değişeceğinin sinyallerini veriyor. Karakuzuların Yamaç’a vurduğu sahnede ise gerilim tavan yapıyor. Koçovalıların Karakuzularla nefesleri kesecek mücadelesinin ekrana geleceği Çukur, büyük bir merak ve heyecanla beklenen yeni sezonuyla ekrana damga vurmaya hazırlanıyor.

Senaryosunu Gökhan Horzum’un kaleme aldığı Çukur’un yönetmenliğini Sinan Öztürk üstleniyor. Çukur’da Aras Bulut İynemli, Dilan Çiçek Deniz, Erkan Kolçak Köstendil, Öner Erkan, Rıza Kocaoğlu, Kubilay Aka, Alperen Duymaz, Nebil Sayın ve Ahmet Tansu Taşanlar gibi son dönemin gözde oyuncuları ile usta oyuncular Ercan Kesal, Perihan Savaşyer alıyor. Dizide bu isimlere Çetin Sarıkartal, Kadir Çermik, İrem Altuğ, Zeynep Kumral, Boncuk Yılmaz, Cem Uslu, Uğur Yıldıran, Aytaç Uşun, İlayda Alişan, Ece Yaşar, Mustafa Kırantepe, Ilgaz Kocatürk ve Doğancan Sarıkaya eşlik ediyor.

Çukur merakla beklenen yeni sezonuyla Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV’de.