İrem Derici'den Aleyna Tilki'nin şarkısı için ağır benzetme

Yasemin Şefik'le sıkı dost olan İrem Derici program boyunca kahkahalar eşliğinde samimi açıklamalarda bulundu. Uzun zamandır single çalışmalarıyla müzikseverlerle buluşan İrem Derici albüm hikayesini şu sözlerle anlattı:

"Acelem yok. Kimse evinde isyanda değil, İrem Derici şarkı çıkarsın diye beklemiyor. Ben de bu yüzden albüm hazırladım. Uzun uzun çalıştım.

Düğün dernek şarkılarından gına geldi. Artık yapmıyorum öyle düğün şarkısı. Şimdi bol bol klip çekeceğim."

'Rihanna gibi tenasül yerlerimin fotoğrafını çekmiyorum!'

İrem Derici sosyal medyayı her ne kadar aktif bir şekilde kullansa da ilginç bir açıklamada bulundu. Derici, şunları söyledi:

"Her şeyi siliyorum. Telefondan, bilgisayardan ne var ne yok siliyorum. Sadece sahne fotoğraflarım duruyor. Eğer telefonum hacklenirse sadece sahne hallerimi görecek. Öyle Rihanna gibi tenasül yerlerimi çekmiyorum. Ama tikliyim, her şeyden siliyorum!"

'Psikiyatriste gidiyorum diye beni neden yargılıyorsun?'

Bir dönem sağlık sorunlarıyla sevenlerini korkutan İrem Derici;

"Terapiste gidiyorum. Üç- dört aydır iyiyim. Daha önce ölü gibi geziyordum. 31 yaşındayım. Zeki beri kadınım. Hayatta mutlu olacak şeyler bulurdum. Ama bir şey oldu. Mutlu olamıyorum bir türlü. Gidip bir uzmanla görüşeyim dedim. İrem Derici psikiyatriste gidiyor diye yargılıyorlar. Grip olan insanı yargılıyor musun? Kanser olanı yargılıyor musun? Neden ben anoreskiya olduğumda yerden yere vurdun beni? Arkadaşım kafanın hastalanması çok daha fena bir şey. Kafa sağlam olmazsa olmaz!" dedi.

'Aleyna Tilki şarkısı kamyon arkası sözü!'

Yasemin Şefik'in "Twitter'dan şarkı çıkar mı?" sorusu üzerine İrem Derici;

"Emrah ve Aleyna'dan mı diyorsun. Misafir çocuğu gibiydin. Geldin dağıttın gittin. Onların şarkı kamyon arkası sözü Çok akıllıca bir şey yapmış Emrah.

Şarkı çıkmadan bi kaç hafta önce paylaşmıştım. Kamyon arkası sözlere takmıştım kafayı. İnstagramdan hikayelerde kamyon arkası sözlerini yayınladım. Hatta hala duruyor. Bakabilirler. Sonra Aleyna - Emrah şarkısı çıktı."