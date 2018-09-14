Boşanır boşanmaz soluğu orada aldı

Antalya’nın Serik ilçesinde düzenlenen Serik Festivali kapsamında yaklaşık 70 yıldır tapu sorunu yaşayan vatandaşlara tapuları dağıtıldı. Gecenin finalinde sahneye çıkan şarkıcı Demet Akalın, hayranlarını coşturdu.

Altı yıllık eşi Okan Kurt'tan dün boşanan Demet Akalın Serik Belediyesi tarafından düzenlenen Serik Festivali'nde sahne aldı.

Akalın sevilen şarkılarıyla kendisini dinlemeye gelenleri coşturdu. Konser sonrasında Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Akalın’a çiçek ve üzerinde adının yazılı olduğu Serik Belediyespor forması ile üzerinde adının yazıldığı Serik’in meşhur el yapımı bıçağından hediye etti.