Kenan Doğulu, Alem dergisine çarpıcı açıklamalar yaptı.

Yeni albümü ‘Vay Be’nin şarkılarını eşi Beren Saat’e milyonlarca kez dinlettiğini söyleyen Kenan Doğulu “Kayıt zamanlarına dayanmak zor iştir. Beren büyük sabır gösterdi. Sevgilimin sabrına binlerce kez teşekkür” dedi.

Kenan Doğulu albümün en romantik şarkısı ‘Yosun’u, “Yosun gözlüm” dediği Beren Saat’e yazmıştı.

Yan komşum Sezen Aksu. Yalısında yüzlerce hit şarkıya imza atmış bir star. Komşumdan manevi ve yaratıcı bir güç alıyorum.”



Çağdaş Türk sanatçıların eserlerini biriktiren Kenan Doğulu, röportajda hayranı olduğu Burhan Doğançay’ın (1929-2013) kendi konser afişini kullandığı iki eserini aldığını söyledi.