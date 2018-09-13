Demi, iki salon, dört yatak odası, altı banyo, geniş bir bahçe ve havuz bulunan evine 9.45 milyon dolar (yaklaşık 62 milyon TL) istedi. Şarkıcının evini satışa çıkarması, “Tedavi masrafları fazla geldi” şeklinde yorumlandı.
13 Eylül 2018 08:39
Ünlü şarkıcı tedavi için evini satıyor
Geçtiğimiz ay aşırı doz uyuşturucu kullandığı için hastanelik olan, halen rehabilitasyon merkezinde tedavi gören ABD’li pop şarkıcısı Demi Lovato, Los Angeles’taki malikanesini satışa çıkardı.
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