Boşanma sonrası Demet Akalın’dan ilk açıklama

Okan Kurt'tan önceki gün yıldırım kararıyla boşanan Demet Akalın, dün konser için Antalya'ya gitti.

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Havalimanında soruları yanıtlayan Akalın, “Zor bir süreç. Bu dönemde dört elle işime ve kızıma sarılacağım. Beni onlar toparlayacak” şeklinde konuştu. Bu arada boşanma kararının detayları da su yüzüne çıkmaya başladı. Çiftin iddia edildiği gibi buna önceden karar vermediği, ayrılığa Kurt'un borçlarından dolayı eve haciz gelmesinin sebep olduğu ortaya çıktı.