Taciz tartışmaları Yasak Elma’nın reytinglerini nasıl etkiledi

FOX'ta yayınlanan Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Talat Bulut'un set çalışanını taciz ettiği iddiası çok konuşulmuştu. Hürriyet yazarı Cengiz Semercioğlu, Yasak Elma dizisinin taciz iddialarının yeni sezon reytinglerine etkisini yazdı.

Cengiz SEMERCİOĞLU / HÜRRİYET

Taciz tartışmaları Yasak Elma’ya reyting kaybettirdi mi?

Yasak Elma,4 Haziran’da üç kategoride de 6.50 civarında reytingle sezon finali yapmıştı...

Zaten dizinin sezon ortalaması da bu civardaydı.

Yaz boyu süren taciz ve Talat Bulut’un gidip gitmeyeceği tartışmalarının dizinin reytingine nasıl yansıyacağı merak konusuydu.

Pazartesi günü Talat Bulut’la birlikte yeni sezona başladı Yasak Elma.

Yeni sezon ilk bölümüyle ABC1’de 5.63, AB’de 5.30, Total’de 5.50 reyting aldı.

Kağıt üzerinde 1 reyting kaybetmiş görünüyor, ancak buradan hareketle şimdilik kesin bir sonuca varamayız...

Pazartesi gününün iki iddialı işi Çukur ve Söz yoktu karşısında ama İsveç-Türkiye maçı vardı...

Daha önemlisi seyirci daha toplanmadı ekran başında, reyting birikmedi...

Asıl sınav 17 Eylül’de okulların tamamının açılması ve ağır top dizilerin ekrana dönmesiyle başlayacak.

Yasak Elma’nın kaybedip kaybetmeyeceğini önümüzdeki hafta göreceğiz.

Daha önce de yazdım, bu tartışmalardan dolayı reyting kaybetmeyecek.