Boşanma sonrası Demet Akalın en yakın arkadaşlarını sildi!

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, dava sonrası yediği içtiği ayrı gitmediği yakın arkadaşı Işın Karaca'yı kendisine destek olmadığı için sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Okan Kurt ve ailesinin şirket borçlarından dolayı Beykoz'daki evlerine haciz gelen ve tek celsede evliliğini bitiren Demet Akalın, boşanma sonrasında yakın arkadaşı Işın Karaca'yı Instagram'dan takip etmeyi bıraktı.

Işın Karaca'yı takipten çıkardı

Son dönemde haciz haberleri ile gündeme gelen ve zor günler geçiren ve eşinden boşanan Demet Akalın, bir dönem kavga edip barıştığı yakın arkadaşı Işın Karaca'yı takipten çıkardı. Akalın'ın Karaca'yı takipten çıkarmasının zor zamanlarında yanında olmaması olduğu iddia edildi.

Işın Karaca da takibi bıraktı

Ünlü şarkıcı Işın Karaca, yaşanan olayların ardından kendisini takipten çıkaran Akalın'a oda takipten çıkararak karşılık verdi.

Nikah şahidi olduğu düğüne katılmadı

Demet Akalın, yakın arkadaşım dediği Işın Karaca'nın nikah şahidi olacağı düğününe kızı Hira'nın rahatsızlığından dolayı katılmamıştı. Ancak Akalın, düğün saatinde bir alışveriş merkezinde görüntülenmişti.

Esra Erol ve Özlem Ada Şahin'i de sildi

Demet Akalın, Işın Karaca'nın ardından sunucu Esra Erol ile ünlü şarkıcı Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin'i de takipten çıkardı.