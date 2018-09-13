Demet Şener'in beğendiği yorum Demet Akalın'ı kızdırdı!

Demet Akalın ve Okan Kurt'un boşanması magazin gündemine bomba gibi düştü. Tüm gözler Demet Şener'in yapacağı yoruma çevrilmişken, Akalın çıkan bir yoruma çok kızdı.

Evine haciz gelen ve ardından da Okan Kurt'tan boşanma kararı alan Demet Akalın sosyal medyada kendisi hakkında yazılanları yakından takip ediyor.

Demet Şener, aralarında 16 yıllık husumet bulunan Demet Akalın'ın boşanması hakkında suskunluğunu koruyor. Ancak sosyal medyada yaptığı paylaşımına gelen yorumu beğenmesi boşanmaya nasıl tepki verdiğini ortaya koydu.

Demet Şener'in pozunun altına yapılan 'Ne demişler sen doğru dur Allah eğrinin cezasını verir. Sen çok asil bir bayansın. Senin günahını alanlar bir bir dökülüyor' yorumunu beğendi.

Bu konunun 2. Sayfa Instagram hesabında haber olması ise Demet Akalın'ı kızdırdı.

Demet Akalın yapılan haberin altına "Beni bu kadınla aynı sayfaya koymayın, rica ediyorum" diyerek isyan etti.