6 Mart 2018 09:26

Çukur'un 'Emmisi'nin çaplık gecesi

Çukur'un 'Emmisi'nin çaplık gecesi
'Çukur' dizisinde 'Emmi' karekterine hayat veren Kadir Çermik, önceki gece arkadaşları ile beraber Asmalımescit Corridor'da eğlendikten sonra tek başına Nova adlı mekana gitti.
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Mekan içinde çapkınlık turu atan Kadir Çermik, bir kişiden sert tepki alınca çareyi mekanı terk etmekte buldu.

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