Nihat Doğan’ın ilk ifadesi ortaya çıktı

Türkücü Nihat Doğan ifadesinde, “Evde yaklaşık 45 dakika zaman geçirdik ama hiçbir fiziksel temasım olmadı” dediği öne sürüldü. İddialara göre, Nihat Doğan çocukları evine davet ederek 11 ve 16 yaşında iki kız çocuğuna harçlık vermeye çalıştı. Yaklaşık iki saat boyunca kızlarına ulaşamayan aile, olayı öğrenince polise giderek şikayette bulundu. Şikayet üzerine gözaltına alınan Nihat Doğan emniyette ifade verdi.

Emniyetteki ifadesinde iki kız çocuğunu evine davet ettiğini kabul eden Nihat Doğan, “Ben onları tesadüfen gördüm ve eve davet ettim. Kendileri de kabul ederek geldiler. Ben de kendilerini daire kapısında karşıladım. Evde yaklaşık 45 dakika kadar kaldıklarını hatırlıyorum. Bu süre içerisinde evde televizyon izledik. Derslerinden okullarından bahsettik. Onlar da bana yaptığım işlerle ilgili sorular sordu. Benim numaram onlarda var. Ama ben de onların numarası yok” dedi.

İfadesine devam edilen Doğan'ın, “Daha sonra onlar evden çıkarken onlara harçlık vermek istedim. Ama kabul etmediler. Ben de ısrarcı olmadım. Çocukların hiç biri ile baş başa kalmadım. Herhangi birisine de fiziksel temasım olmadı. Kızları evde zorla asla tutmadım. Kendileri daha sonra evden ayrıldılar” şeklinde ifade verdiği öne sürüldü.

Emniyetteki ifadesinin ardından Nihat Doğan savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

11 ve 17 yaşındaki iki kız kardeşi evinde iki saat boyunca alıkoyduğu gerekçesiyle gözaltına alınan ve ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılan Nihat Doğan soruşturmasında yeni bir gelişme daha yaşandı.

Sözcü’nün haberine göre, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bahse konu çocukların yaşlarının 18’den küçük olması üzerine soruşturmaya dahil olmak için harekete geçti. Bakanlık yetkililerinin aile ile irtibata geçtiği öğrenildi.

Polis karakoldaki ifadesini ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Nihat Doğan, İzmir'deki istismar iddiası için şunları söylemişti:

Beyaz TV'de “Söylemezsem Olmaz” programına katılan Doğan, İzmir Dikili'de özel ortaöğretim erkek öğrenci yurdunun temizlik görevlisinin cinsel istismar sonrasında bazı çocuklara para verdiği, zihinsel geriliği olduğu öne sürülen öğrencilere de istismarda bulunduğu iddiaları üzerine şunları söylemişti:

“Sözün bittiği yer. Çocukları öğretmenden mi koruyacağız, hizmetliden mi koruyacağız? Sapıklığa hizmet etmiş. Biz kimi kimden koruyacağız? Bizim görevimiz insanları, sapıktan, caniden, gaddardan koruyacağız. Biz eğer çoluk çocuğu öğretmenden, hizmetliden de koruyacaksak kıyamet kopsun. Başıma ağrı girdi ya! İkisiyle de kendi isteğiyle oldu demiş. Ulan 12 yaşındaki çocuğun isteği mi olur, namussuz adam! Ya bunları hadım etmeyeceksin de ne edeceksin güzel kardeşim.”