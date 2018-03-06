Survivor'da enternasyonel mücadele nefes kesti

Survivor 2018'in 5 Mart Pazartesi yayınlanan 18. bölümünde Türk, Yunan ve Rumen yarışmacıların mücadelesi nefesleri kesti. Acun Ilıcalı'nın adını Survivor Enternasyonal olarak duyurduğu yeni oyunlarda, her hafta üç ülkeden ikişer yarışmacı mücadele edecek.

Survivor'da Türk, Yunan ve Rumen takımlarının en iyilerini karşı karşıya getiren enternasyonal yarışmada büyük heyecan yaşandı. Acun Medya'nın üç ülke için çektiği Survivor'larda haftanın en iyi ikişer yarışmacısı yeni oyunlarda mücade etti.

Türkiye adına All Star'dan Ümit Karan ve Damla, Yunanistan'dan Katerina Dalaka ve Ilias, Romanya'dan ise Larisa Vasile ve Giani Kirita karşı karşıya geldi. Survivor Enternasyonal'de karşı karşıya gelen Ümit Karan ve Rumen yarışmacı Kirita'nın mücadelesi nefesleri kesti.

Survivor Enternasyonal'da Yunan rakibi Ilias'la yarışan Ümit Karan parkurda düşüp vakit kaybetmesine rağmen puanı kazanmasını bildi. Survivor Enternasyonal'de erkeklerde Ümit Karan şampiyon oldu.

Kadınlarda ise Damla son ana kadar başa baş getirdiği oyunu atışlarda kaybetti. Kadınlarda Romanya'dan Larise birinci olurken, Damla ise gözyaşlarına boğuldu. Takım arkadaşları uzun süre Damla'yı teselli etmeye çalıştı.

SURVIVOR ENTERNASYONAL KURALLARI VE ÖDÜLÜ NELER?

Acun Ilıcalı, Survivor 2018'deki enternasyonal oyunlar ve sembol oyunundaki değişikleri şöyle açıkladı:

'Her hafta oynayacağınız yeni oyun sembol oyunu. Takım yok, en iyi erkek ve en iyi kız belirlenecek. Bu iki arkadaş haftada bir gün, Rumen ve Yunan yarışmacılarla oyuna çıkacak. Sembolü kazanan erkek ve kadın yarışmacılar o hafta Rumen ve Yunan takımlarının en iyileriyle karşılaşacak. Enternasyonal oyunu eğer üç defa kazanan olursa ailesi Dominik'e gelecek.'

'ENTERNASYONAL OYUN BİRİNCİSİNE 250 BİN LİRALIK BÜYÜK ÖDÜL'

'Enternasyonal oyunu kazananlar arasında yapılacak büyük finali kazanan da 250 bin TL'lik büyük ödülü kazanacak. Sembol oynayacaksınız, sembol oyununu kazanan enternasyonal oyuna çıkacak.Bu oyunu üç defa kazanabilirse, ailesi yola çıkacak ve burada ailesiyle bir gün geçirecek. Sezon bitmeden büyük final yapılacak. Kimin ne kadar enternasyonal birinciliği varsa büyük finale çıkacak.'