Gökçek'in kanalından kovulan Nihat Doğan'dan tehdit

İki kız çocuğunu alıkoyduğu iddiasıyla gözaltına alınan türkücü Nihat Doğan, gazetecileri hedef aldı. Doğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Belki yarın puslu hava dağıldığında gerçekler ortaya çıktığında bu haberlere alet olan bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri, habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim…” dedi.

Nihat Doğan, Beyaz TV’den kovulduğuna dair söylentilerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Soruşturma boyunca proggrama ara verdiğini söyleyen Doğan “Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm” ifadelerini kullandı.

"O habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim"

Doğan, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda şu ifadeleri kullandı;

“Basında aleyhimize başlatılan karalama haberler ve amacı belli olmayan saldırılara karşı herhangi bir yanlış anlaşılmanın oluşmaması ve haklarımızın daha çok zayi edilmemesi ve bireyi olduğum Beyaz TV ailesinin zarar görmemesi adına soruşturmanın devamı müddetince programlarımıza ara verdiğimizi saygılarımla bildiririm.

Programımız boyunca yanımda olan gönüldaşlarıma sonsuz teşekkür sevgi saygı.Hakikatten yana olacaksan yalnız kalmayı göze alacaksın.merak etmeyin duasıyla varolmadığım itin köpeğin bedduasıyla ölmem…

Her karanlık gecenin bir sabahı vardır, her kışın baharı vardır. Karanlıkları aydınlığa çeviren, hüzünleri mutluluğa tahvil eden bir yüce güç bir yüce kudret vardır. Yusuf’u atıldığı kuyudan çıkaran bir güç vardır. Musa’yı Firavun’un Saray’ında yetiştirerek o saraya hakim kılan bir güç vardır. Allah’a dayan saye sarıl, hükmüne ram ol, yol varsa bilmiyorum başka çıkar yol. Belki bugün belki yarın puslu hava dağıldığında gerçekler ortaya çıktığında bu haberlere alet olan bu işe tetikçilik yapan kalemşörleri habercileri ağlatmazsam ben de adam değilim…”