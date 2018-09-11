Nihat Doğan'ı zora sokacak FETÖ paylaşımları

Gökçeklerin kanalı Nihat Doğan'ın ipini çekti

Nihat Doğan iddialar hakkında ciddi bir açıklama yapmamasına karşılık, “Sadece ifademe başvurdular” dedi. Gözaltına alınmadığını söyleyen Doğan, “Gayri milli medya ve sosyal medyadaki kırıntıları, uzantıları bir haber üzerinden hemen büyük bir linç kampanyasına dönüştürdüler işi. Bizi bilen bilir, bilmeyen kendi gibi bilir. Gözaltı mözaltı böyle şeyler yok. Konu zaten yargıya aksetmiş durumda. Ama şunu söylemek gerekirse bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi gibi bilir. Gerekli görülürse önümüzdeki günlerde geniş kapsamlı bir basın toplantısı yapıp konuya açıklık getiririz” dedi.

Nihat Doğan'dan ilginç savunma: Önemli bir simgeyim

Odatv'de yer alan habere göre, sosyal medya Nihat Doğan’ın hakkındaki bu iddiaları konuşurken Doğan’ın arşivini de paylaşmaya başladı. Doğan’ın terör örgütü FETÖ'ye verdiği desteği paylaşan Twitter kullanıcıları, FETÖ lideri Fethullah Gülen ve Türkçe Olimpiyatları organizasyonuna yönelik atılan tweetlerin ekran görüntülerini gündeme getirdi.

Doğan o tweetlerinin bazılarında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a “Cemaatle savaşmayı bırakması” uyarısında bile bulunmuş.

İşte Doğan’ın o paylaşımları:











