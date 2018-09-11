Güldür Güldür Show'a devam edecek isimler belli oldu

Vatan Gazetesi'nden Oya Doğan köşe yazısında, eğlence programı 'Güldür Güldür Show'un yeni sezonuna bilgiler verdi.

Oya Doğan'ın, Show TV Genel Müdürü Suavi Doğan'ın açıklamalarından yola çıkarak kaleme aldığı "Güldür Güldür'de Ne Olacak?" başlıklı yazısından bir bölüm şöyle:

"Güldür Güldür benim gözbebeğim. Geçen 5 yıllık zaman içerisinde inişli çıkışlı günler geçirdik. Bu yıl çok zorlu geçti. Biz de Güldür Güldür'de hazırlıksız yakalandık. Sezon boyunca Güldür Güldür, yazları da iki tane film yaptıkları için yazarlar ve oyuncular çok yorulmuştu. Ve kendini bir türlü yenileyemiyordu.

"Güldür Güldür’ün bir yere gittiği yok"

Yapımcıyla beraber bir karar aldık. Bu yaz onlar film yapmadılar. Biz de ara verdik. Yeniden yazılsın, yeni karakterler eklensin istedik. Şimdi Güldür Güldür'den gidenler oldu. Ali Sunal, Alper Kul, Doğa Rutkay kesin olacak isimler.

Onur Buldu (Bilal karakteri) başka bir kanalda yeni bir programa başlıyor. İnşallah işi başarılı olur ama orada işler yürümezse Güldür Güldür’e geri dönecek. Haftaya oyuncu seçimlerine başlayacağız. Ocak ayında kısmetse geri dönüyorlar. Güldür Güldür’ün bir yere gittiği yok, yenilenmiş bir halde yeniden ekranda olacak.