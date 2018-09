Yemekteyiz programındaki o ses kime ait?

Hafta içi her gün yayınlanan programda yüzünü görmediğimiz ancak sesini her an duyduğumuz Tarkan Koç, sözleriyle yarışmacılar arasındaki rekabeti arttırıyor.

Peki, Yemekteyiz dış sesi Tarkan Koç kimdir?

Seslendirme sanatçısı Tarkan Koç, 25 Haziran 1971 tarihinde Ankara‘da dünyaya geldi. 1988 yılında Kabataş Erkek Lisesi'nden mezun oldu. Ardından girdiği Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı Opera-Şan bölümünde okuduktan sonra 1997 yılında bu bölümü bitirdi. Maltepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde, Yüksek Lisans eğitimini yaptı. Yeditepe Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümünde Doktora öğrenimi gördü.

Sektöre oyunculukla başlayan Tarkan Koç, devlet tiyatrosunda görev yaptı. Tarkan Koç, televizyon dünyasına ise Cine 5 kanalı döneminde asistanlık yaparak adım attı. Filmlerde seslendirme yapmayı sürdüren ve eğitim verdiği üniversitede dublaj sektörüne yeni isimler kazandıran Tarkan Koç, Yemekteyiz yarışmasının 'dış sesi' olarak ünlendi.