Avrupa Yakası dizisi geri mi dönüyor?

Başrollerinde Gülse Birsel ve Ata Demirer'in yer aldığı Avrupa Yakası dizisi Türk televizyon tarihine damga vurmuştu.

2004-2009 yılları arasında yayınlanan dizi izleyicilere eğlenceli anlar yaşatmıştı. Geçtiğimiz günlerde 18 bin kişinin katıldığı ‘Ekranlara geri dönmesini istediğiniz dizi hangisi’ anketine büyük çoğunluk 'Avrupa Yakası' cevabını vermiş.

Milliyet yazarı Sina Koloğlu yapılan dizi anketinden yola çıkarak Gülse Birsel'e dizinin tekrar çekilme şansı olup olmadığını sordu. Koloğlu, o cevabı köşesine taşıdı. Birsel, Avrupa Yakası hayranlarını üzecek bir yanıt verdi: “Şu an böyle bir planımız yok. ‘Jet Sosyete’ tüm hızıyla devam ediyor”.