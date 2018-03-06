Artık öpüşmeyecekmiş!

2011 yılında boşandığı Gamze Özçelik’le geçtiğimiz yaz tekrar bir araya gelen Uğur Pektaş, maneviyata yöneldikten sonra oyunculuktaki kriterlerini de değiştirdi. Hac ve Umre organizasyonları yapan bir şirket açarak turizm işine giren Pektaş’ın, gelen oyunculuk tekliflerine, ‘öpüşmeme’ şartı koyduğu iddia edildi.

Geçtiğimiz yıl yaptığı Umre ziyaretinde sarık ve cübbe giyerek, gözlerine sürme çektiği fotoğrafları ortaya çıkan oyuncu, uzun zamandır mesleğini de askıya almıştı. Pektaş’ın gelen dizi ve sinema filmi tekliflerine “Öpüşme sahnesi varsa oynamam” diyerek, Türkan Şoray Kanunları’nı şart koştuğu öğrenildi.

(milliyet)