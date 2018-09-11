Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonundaki pozu sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulan pozu ünlü oyuncu Furkan Andıç, Instagram hesabından paylaştı.
KUCAĞINA ALIP AŞAĞIYA SARKITTI
Spor salonunda oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan ünlü oyuncu Furkan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi. Andıç, fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin takipçileri fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak olumlu ve olumsuz birçok yorumda bulundu.