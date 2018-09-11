Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyayı salladı

Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç çifti birlikte spor yaptığı anları sosyal medya hesabından paylaştı. Çiftin pozu sosyal medyada çok konuşuldu.

Ünlü çift Dilan Çiçek Deniz ve Furkan Andıç'ın spor salonundaki pozu sosyal medyada çok konuşuldu. Sosyal medya kullanıcıları tarafından çok konuşulan pozu ünlü oyuncu Furkan Andıç, Instagram hesabından paylaştı.

KUCAĞINA ALIP AŞAĞIYA SARKITTI

Spor salonunda oyuncu sevgilisi Dilan Çiçek Deniz'i kucağına alarak aşağıya sarkıtan ünlü oyuncu Furkan Andıç, poz vermeyi de ihmal etmedi. Andıç, fotoğrafı Instagram hesabının hikaye bölümünden takipçileriyle paylaştı. Ünlü çiftin takipçileri fotoğrafı kendi sosyal medya hesaplarından paylaşarak olumlu ve olumsuz birçok yorumda bulundu.