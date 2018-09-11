Tuba Ünsal'ın paylaşımı olay oldu!

Mirgün Cabas ile bir süre önce boşanan oyuncu Tuba Ünsal Instagram paylaşımıyla ilgi çekti. İşten kalan zamanlarını çocuklarına ve dergi çekimlerine ayıran Ünsal, son olarak yine bu tarz bir çekime ait kare paylaştı.

Ancak, Ünsal'ın paylaşımına takipçilerinden çokça kötü eleştiriler geldi. Tuba Ünsal’ın takipçileri Ünsal'ın ayağıyla ilgi yorumlar yaparken, ünlü ismi sert şekilde de eleştirdi.

Tuba Ünsal, bir süre sonra paylaşımını yoruma kapattı.

İşte, Tuba Ünsal'ın fotoğrafına yapılan yorumlardan bazıları:

“Ayaklar 43 numara mı?”

“Fırıncı küreği… Bu nasıl ayak ablam”

“Ayaklar 41 numara var ama yine de güzel kadın”

“Tuba Hanım ayaklarınızın vergisini ödüyor musunuz?”