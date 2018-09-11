11 Eylül 2018 00:19

Nurgül Yeşilçay'ın yeni dizisinin ilk fragmanları yayınlandı

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen yer aldığı Gülperi dizisinin ilk fragmanları yayınlandı.
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Show Tv'de ekrana gelecek olan Gülperi dizisinin ilk bölümü 14 Eylül Cuma akşamı saat 20.00 itibariyle sizlerle...

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