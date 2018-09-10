Jim Carrey’dan çarpıcı ‘sosyalizm’ mesajı

Kanadalı ünlü oyuncu Jim Carrey, "Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine" dedi.

HBO kanalında Bill Maher’in programına katılan Jim Carrey, ABD’deki politik tartışmalarla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Demokratlar’ın, Cumhuriyetçiler’in saldırılarından kaçmayı bırakması ve sosyalizme evet demesi gerektiğini söyleyen Carrey, “Sosyalizme evet demeliyiz. Kelimeye ve her şeyine” açıklamasını yaptı.

“SOSYALİZMİ BENİMSEYİN”

ABD’deki son seçimlerde Demokratların birçok eyalette sosyalist aday çıkarması üzerine Cumhuriyetçiler’in “Ülkeyi Venezuela’ya döndürüyorsunuz” eleştirilerini hatırlatan Carrey, Demokratlara yönelik, “Özür dilemeyin, sosyalizmi benimseyin” tavsiyesinde bulundu.