Kerem Alışık'ın oğlu oyunculuğa ilk adımını attı

Birsen ALTUNTAŞ - MEDYATAVA- Usta oyuncu Vahide Perçin ile genç kuşağın yetenekli oyuncuları Hilal Altınbilek, Uğur Güneş ve Murat Ünalmış'ı buluşturan dizi, Ayfer Tunç imzalı etkileyici senaryosuyla da dikkat çekiyor. 70'li yılları ekrana taşıyan "Bir Zamanlar Çukurova"nın geçen aylarda ilk 4 bölümü çekilmiş ve yönetmen Faruk Teber koltuğunu Murat Saraçoğlu'na devretmişti.

Çekimleri yeniden başlayan dizinin ekibine son olarak sürpriz bir rolle Kerem Alışık'ın da katıldığı öğrenildi. Yeni dizisi için çalışmaya başlayan Kerem Alışık, diğer yandan şu günlerde ayrı bir heyecan daha yaşıyor.

Ünlü oyuncunun Sibel Turnagöl'le evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık, ilk bölümü dün akşam yayınlanan "Keşke Hiç Büyümeseydik" dizisiyle aile mesleği oyunculuğa ilk adımını attı.

Kerem Alışık, oğlunu izledikten sonra heyecanını sosyal medyadan yazdığı şu cümlelerle ifade etti:

"Bugün bir Sadri Alışık oyunculuğa gülerek 'Merhaba' dedi. Bir Sadri Alışık'ın gülüşünden cennet aktı. Keşke Hiç Büyümeseydik hayırlı olsun, yolu bahtı açık olsun. Bize bakmayın. Biz büyüyerek çocukluk ettik."



Sibel Turnagöl de oğlu Sadri Alışık'ın ekrandaki ilk oyunculuk tecrübesini gördükten sonra "Canım oğlum, öyle güzel tebrikler alıyoruz ki, yine gururlandırdın bizi, hep mutluluk gözyaşları hediye ettin. Sen de hep başarılarının, hayatın güzel ödüllerinin mutluluğuyla yaşa" yorumunu yazdı.