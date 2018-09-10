Mehmetçik Kûtulamâre'nin çekimleri neden ertelendi?

TRT'in iddialı yapımlarından Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin yeni sezon çekimleri bir hafta gecikmeli olarak başladı.

Geçen sezon TRT1 ekranlarında başlayan iddialı dizisi Mehmetçik Kûtulamâre'nin 2'nci sezon hazırlıkları gecikmeli olarak başladı.

Medyatava'da yer alan iddiaya göre; TRT1'de 2'nci sezonuyla ekrana gelecek olan Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin yeni sezonu için tasarlanan kostümler beğenilmedi ve bu nedenle bir haftalık bir gecikme yaşandı.

Dizinin kostümlerini yapan Seçil Gülcü ile bu olayın ardından yollar ayrıldı. Gülcü'nün yerine komtüm tasarımları için Candan Günay ile anlaşıldı.

Mehmetçik Kûtulamâre dizisinin ikinci sezon çekimleri yaşanan bu olayın ardından bir hafta gecikmeli olarak başladı.