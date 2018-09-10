O Ses Türkiye için sürpriz isim!

O Ses Türkiye ekibinde değişim devam ediyor. Kadroya Hayko Cepkin'in katıldığı iddia edildi.

MedyaRadar- O Ses Türkiye Yıldız Tilbe’nin yerine Seda Sayan’ın gelmesinin ardından Gökhan Özoğuz’un yerine ise ünlü şarkıcı düşünülüyor.

O Ses Türkiye kadrosunda değişim devam ederken kadrodan ayrılan Gökhan Özoğuz’un yerine kimin geleceği merak ediliyordu. Televizyon dünyasında Gökhan Özoğuz’un koltuğuna meslektaşı Hayko Cepkin’in oturacağı söyleniyor. Geçtiğimiz günlerde ekipten ayrılan Yıldız Tilbe yerine Seda Sayan’ın geldiği duyurulmuştu. Daha önce de Acun Ilıcalı, yeni sezonu eylül ayı içinde ekranlara gelecek jüri için Beyazıt Öztürk’ü kadroya katmıştı, Yıldız Tilbe’nin yerine ise Seda Sayan’ın geleceği öğrenilmiştir.