Gülriz Sururi'den bikinili pozlarıyla ilgili açıklama

89 yaşındaki usta tiyatrocu Gülriz Sururi, son zamanlarda paylaştığı bikinili pozlar için, "Kendimi ne kadar iyi muhafaza ettiğimiz görsünler istiyorum" dedi.

70 yıllık tiyatrocu Gülriz Sururi (89) yıllardır her yaz bikinili fotoğrafını sosyal medya hesabında paylaşıyor. Son olarak dün şezlongta uzandığı pozu paylaşan oyuncu, bu paylaşımları kendine ne kadar iyi baktığını göstermek için paylaştığını söyledi.

"KENDİMİ NE KADAR İYİ MUHAFAZA ETTİĞİMİ GÖRSÜNLER"

Bikinili fotoğrafları için "Neden böyle pozlar veriyorsunuz?" sorusuna cevap veren Sururi, "Kendimi ne kadar iyi muhafaza ettiğimi görsünler istiyorum. Kendimle iftihar ediyorum. 'Sen hala yaşıyor musun, ölsene' diye mesajlar geliyor. Umursamıyorum. Kök hücre uygulaması ve lifting dışında estetiğim yok. Gün aşırı 20 dakika egzersiz yaparım. Yiyeceğime dikkat ederim. Ama itiraf edeyim, eskiden bir solukta yürüdüğüm yolları şimdi bitiremeden geri dönüyorum. 2 yıldır enerjim azaldı, buna sinir oluyorum." dedi.

EDA TAŞPINAR'A MEYDAN OKUDU

Gülriz Sururi, şezlongta çektirdiği fotoğrafıyla kendisinden 51 yaş küçük 'şezlong güzeli' Eda Taşpınar'a (38) meydan okudu. Usta oyuncunun paylaşımını gören sosyal medya kullanıcılarının bazıları "Bu yaşta böyle vücut nasıl oluyor?" derken bazıları da pozu eleştirdi.