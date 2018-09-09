Erkan Petekkaya'nın partneri belli oldu!

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, 'Vurgun' isimli yeni dizisiyle, izleyicilerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Şu günlerde Kudret Sabancı'nın 'Kapan' isimli sinema filminde rol alan Petekkaya, dizi projesi için geçen aylarda Gold Film ile anlaşma imzalamıştı. Geçen sezon O3 Medya'nın Dr. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlayacağı 'Kral Kaybederse' dizisi için de görüşme yaptığı gündeme gelen Petekkaya, son olarak yapımcı Faruk Turgut'la el sıkışmaya karar vermişti.

Yeni dizisi 'Vurgun' için kulislerde bölüm başına 150 bin TL alacağı iddiası dolaşan Erkan Petekkaya'nın partnerinin kim olacağı ise merak konusu olmuştu. Ünlü aktörün partneri için Deniz Çakır'la görüşüldüğü ortaya çıktı. Güzel oyuncunun 7 yıl önce 'İffet' adlı dizisinde oynadığı Gold Film'in yeni projesi 'Vurgun'a sıcak baktığı öğrenildi.

Öte yandan Deniz Çakır'ın 3 sezon boyunca Meryem Çakırbeyli karakteriyle seyirci karşısına çıktığı 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'dan ayrıldıktan sonra Limon Film'in Star'da ekrana gelen 'Avlu' dizisinden de teklif aldığı, ancak bütçe yüzünden anlaşamadığı konuşuluyor.