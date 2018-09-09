Mustafa Denizli'nin kızı Selin Denizli Burnaz, önceki gün hayatının en büyük mutluluklarından birini daha yaşadı.

Mimar Abdullah Burnaz ile mutlu bir evliliği olan Selin Denizli, bebeği Kerem Ege'ye kavuştu. Bir oğlu daha olan Denizli, duygularını sosyal medya hesabından bu sözlerle paylaştı:

"Bir mucizeyi kavradı kollarım yine, hayata binlerce kez teşekkür ettim. Tanrı’nın varlığını yine sorgusuz sualsiz kabullendim. Kadınlığımla yeniden gurur duydum. Ben yine aşık oldum. Hoş geldin benim küçük sevgilim."