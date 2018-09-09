Haluk Levent, 'Ferdinand' ile buluştu

Kurban Bayramı 'nın birinci günü Rize'nin İyidere ilçesindeki hayvan pazarından kaçan ve bayramın dördüncü günü de yüzerek gittiği Trabzon'un Sürmene ilçesinde denizden kurtarıldıktan sonra, şarkıcı Haluk Levent'in kurucusu olduğu Ahbap Platformu tarafından satın alınan ' Ferdinand' isimli boğa, ilk kez kurtarıcısı ile bir araya geldi.

İzmir'in kurtuluş günü olan 9 Eylül kutlamaları kapsamında konser vermek için kente gelen Haluk Levent, ilk önce ' Ferdinand'ın bulunduğu Kemalpaşa'daki Kurtarılmış Çiftlik Hayvanları barınağına gitti. ' Ferdinand 'ı elleriyle besleyen Haluk Levent espri yaparak, " Ferdinand'ı kurtardım, buralara kadar gönderdim. Akıllı uslu duracak diye. Ama o kızların peşinden ayrılmıyormuş. Onun da şikayeti bana geldi" dedi." dedi.

Ferdinand 'ın çiftlikte çok mutlu olduğunu söyleyen Haluk Levent, "Denizdeyken dişleri neredeyse tamamen dökülmüş. Zor bir durumdaydı. Şimdi veteriner kontrolünde. 6 ay sonra bütün dişleri yeniden yerine gelecek" diye konuştu.

'FERDİNAND BİR SEMBOL'

Barınağı dolaşan ve buradaki hayvanlar ile ilgili çiftliğin kurucusu Sibel Çağlar'dan bilgi alan Levent, "Aslında son dönemlerde gözleri oyulmuş yavruları, hayvan dostlarımızı, tecavüz edilmiş kedileri bile gördükten sonra, Ferdinand'ın burada hayvan sevgisini aşılamak için bir sembol olduğunu düşünüyorum. O kadar çok içimiz acıyor ki bu hayvanların gördüğü şiddet karşısında. Bütün ailelere 'Çocuklarımıza hayvan sevgisini göstermeden, doğayı, insanı, ülkeyi, memleket sevgisini gösteremeyiz' diyorum. Eğer inançlıysanız, bunları da Yaradanın yarattığını unutmayın. Eğer inançlı değilseniz, evrenin yarattığını unutmayın. Bir şekilde bunlara sahip çıkmak ve sevmek zorundayız. Ben de çok mutluyum. O önümüzdeki bayramda kurban edilecekti. Kaçtı, mücadele etti. Burada şu anda. O artık bizim arkadaşımız" dedi.

BARINAK İÇİN DESTEK MESAJI

Engelli hayvanları da bundan sonra Kemalpaşa'daki barınağa göndereceğini kaydeden Levent, bu tür barınakların ayakta kalması gerektiği belirterek, "Ama getirmeye çalışmakla da kalmayacağım, böyle yerlerin biraz da mama desteğine ihtiyacı var. Sosyal medyadan bir şeyler yapacağız" diye konuştu.

Daha önce faytonlarda çalıştırılan ve şimdi barınakta bakılan bir atı gören Haluk Levent, bir süre atla ilgilendikten sonra, "Bu atlar faytonlardan kurtarıldı. Ben hiçbir zaman atlar 'Şurada çalışmasın' demedim. Bu gelenektir, bir tarihsel durumdur. Ama artık iş o kadar çok ranta dönüştü ki; olan bu yavrulara oldu. Her iki günde bir öldüklerine tanık olduk. Demek ki burada bir şey yanlış işliyor. Bunlar ölmeseydi, sağlıklı şekilde çalışsalardı kimse faytonlar için bir şey demeyecekti. Ama ağır koşullarda, o sıcakta çalışıyorlar. Ve canı çıkana kadar çalıştırılıyorlar. Hastalandıklarında tedavi etmek pahalı olacağı için tedavi etmek yerine ölsün diye bırakıyorlar, başka bir at alıyorlar" dedi.

Şarkıcı Haluk Levent, daha sonra çiftlikte biraz vakit geçirdi ve barınaktaki hayvanlarla ilgilendi.