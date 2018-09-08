Mert ve İdil Fırat çifti dünyaevine girdi

Nikah töreni öncesi gazetecilere mutluluk pozu veren ikili, sorulan soruları yanıtladı. Çok heyecanlı oldukları gözlenen çift, ‘’Sevdiğimiz dostlarımız sağ olsunlar buradalar’’ dedi. Şıklıkları ile büyüledikleri gecede İdil Fırat gelinlik tercihini Tuvanam A46'dan yana kullanırken Mert Fırat ise damatlığını Hugo Boss'ta seçti.

Sözcü'den Yunus Emre Çınar'ın haberine göre İdil Fırat'ın babası Önder Fırat ve Sezen Aksu'nun olmamasını açıklık getiren Mert Fırat, ‘'Aslında bugün aramızda olamayan iki kişi var. Önder bey ve sevgili Sezen Aksu, maalesef yanımızda yok'' dedi. Araya giren İdil Fırat, ‘'Babam da, Sezen'de sağlık problemlerinden dolayı gelemediler'' dedi. Çıkan olumsuz haberlere de açıklık oyuncu, ‘'Çıkan bazı haberler bizi çok rahatsız ediyor. Aslında böyle bir açıklama yapmaya gerek duymuyoruz ama aramızda herhangi bir problem yok. Bayramlarda ve diğer günlerde sürekli görüşüyoruz. Fakat bugün öyle oldu. Sezen'de rahatsız olduğu için gelemedi. Onun dışında bütün dostlarımız burada'' dedi.

Memlekette daha önemli konular var

Farklı haberlerin çıkacağını bildiklerini belirten Mert Fırat, ‘'Taht haberinde olduğu gibi, düğünde de bu tarz haberlerin çıkacağını biliyorduk. Taht bize sürprizdi. Bu memlekette konuşulacak daha önemli şeyler var. Gündemi meşgul etmek isteyen bazı arkadaşların paylaşımlarından oldu. Açıkçası bizi de pek etkilemedi. Orada anlatılmak istenen başka bir şeydi'' dedi.

Setler başıyor tatil yok

Düğün sonrası yapacaklarına da değinen çift, ‘'İstanbul'da bulunan düğüne katılamayan dostlarımızı ziyaret ederek, onlar için bir organizasyon düzenleyeceğiz. Setler başladığı için tatil yapmayacağız'' dedi.

Ufak Tefek aksaklıklar olabiliyor

Babasının sağlık sorunları olduğu için buruk olduğunu sözlerine ekleyen İdil Fırat, diye sorması üzerine gözleri dolan Fırat, ‘'Hiç bir burukluk yok, acil bir durum olmasa babam da Sezen de yanımda olurdu. Dedem yanımda çok mutluyum'' dedi. Mert Fırat ise, ‘'Bazen ufak tefek aksaklıklar oluyor. Gelecek ve gelemeyecek birçok arkadaşımız oldu. Onlarla da İstanbul'da bir organizasyon yapacağız'' dedi. Çift, röportaj verdiği sırada dışarıda bulunan vatandaşlar ise onları cep telefonlarıyla kaydederek alkış tuttu.

İdil Fırat, ‘'Benim şahitlerim Sezen ve dedem olacaktı. Sezen gelemediği için en yakın arkadaşım olacak.

Mert Fırat, ‘'Benim şahitlerim Muzaffer Yıldırım ve Gülengül Arlıel