Ünlü isimler partide birbirine girdi!

New York Moda Haftası etkinliğinde, Amerikalı rap şarkıcıları Cardi B ve Nicki Minaj arasında kavga yaşandı. Güvenlik görevlilerinin araya girdiği kavgada ayakkabılar havada uçuştu. Cardi B'nin yaralandığı kavga hakkında polis soruşturma başlattı.

New York Moda Haftası kapsamında bir otelde düzenlenen Harper’s Bazaar Icon partisine iki ünlü rap şarkıcısı, Cardi B ve Nicki Minaj arasında yaşanan kavga damga vurdu.

ALNINA DARBE ALDI

Birçok sosyal medya kullanıcısının kaydedip yayınladığı kavgada kırmızı elbise giyen Cardi B, Nicki Minaj’a önce saldırdı, ardından ayakkabısını fırlattı. Araya giren güvenlik elemanları, Cardi B’nin attığı ayakkabının Nicki Minaj’a ulaşmasını engelledi.

Kavganın ardından sonra sosyal medyadan paylaşım yapan Cardi B, “Çok çalıştım ve kimsenin benim başarımın içine etmesine izin vermem” dedi. Cardi B, Nicki Minaj'ın adını vermeden, kendisiyle çalışan sanatçıları tehdit ettiğini ve ‘rap'in kraliçesi' olmaya çalıştığını ima etti.